رياضة | عاجل.. العين يسجل الهدف الأول في شباك الترجي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العين يسجل الهدف الأول في شباك الترجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افتتح نادي العين الإماراتي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري حسين الشحات، أول أهدافه في شباك الترجي الرياضي التونسي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب هزاع بن زايد ملعب نادي العين، في بطولة كأس العالم للأندية.
وجاء هدف العين الأول في شباك الترجي عبر لاعبه محمد أحمد في الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء.
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