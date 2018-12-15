كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة بنى سويف يشهد ودية الفريق الأول قبل مواجهة ديروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى بمباراته امام ضيفه الفشن الرياضى بنتيجة 3 ×1 وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين اليوم بلعب نادى بنى سويف .
وخلال اللقاء حرص محمد بوسف المدير الفنى للفريق الاول على شراك جميع لاعبي الفريق بالمباراة وذلك بوضع الرتوش النهائية وذلك قبل العوظى للتدريبات اليومية غدا لمواصلة الاستعدادت لمواجهة ديروط بختام مباريات الدور الاول من دورى القسم الثانى.
وخلال اللقاء حرص المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى وكلا من احمد سيف النصر ومحمد عبد اللطيف وممحمد الواضح ومصطفى شعبان أعضاء مجلس الإدارة على حضور جزء من المباراة لقاء الجهاز الفنى للفريق واللاعبين لمطالبتهم بالتركيز خلال التدريبات وتحقيق الفوز بالمباراة القادمة لمواصلة تصدر جدول الترتيب .
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مجلس إدارة بنى سويف يشهد ودية الفريق الأول قبل مواجهة ديروط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .