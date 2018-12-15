رياضة | تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة القطن الكاميرونى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة القطن الكاميرونى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى غدا الأحد فى إطار جولة الذهاب لدور الــ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا. شهدت القائمة اجراء عدة تغييرات أبرزها استبعاد وجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وريتشارد بافور وعمر فتحى سافيولا وعلاء عبد العظيم لأسباب مختلفة. وجاءت القائمة على النحو التالى .. حراسة المرمى .. محمد فوزي – محمد مجدي عبد الفتاح. خط الدفاع .. باهر المحمدي – محمود متولي – محمد مجدي الجمل – طارق طه – محمد هاشم. خط الوسط .. حسني عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – محمد الشامي. خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب.

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