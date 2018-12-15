الان تتابع اسايلا: لعبنا أمام الهلال مباراة حاسمة.. وجيسوس: أتحمل الخسارة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365:

صرح دانيل اسايلا، مدرب نادي الحزم، بأن فريقه لعب ضد خصم غني عن التعريف، من الفرق الكبيرة. مضيفا: “كنا متأهبين لمباراة كبيرة”.

وأضاف اسايلا، في مؤتمر صحافي عُقد بعد نهاية المباراة: كان من الصعب بالنسبة لي لعب مباراة كبيرة، خسرنا نقاط كثيرة في المباريات الماضية، وكانت المباراة بالنسبة لنا مباراة نهائية. مؤكدا: “شاهدت مباريات كثيرة للهلال، وبعضها كانت صعبة عليهم”.

واستطرد: “أهنئ لاعبينا بهذا الأداء الكبير الذي قدموه، وننتظر تقديم كل ما لديهم في المباراة القادمة نهاية الأسبوع المقبل أمام الرائد”.

من جانبه، أكد جيسوس، مدرب الهلال، أن خسارة الفريق تعد الأولى هذا الموسم، والخصم عمل كثيرا ليفوز.

وأضاف جيسوس: “حاولنا تعويض النتيجة، لكننا لم نكن مكتملين بطريقة فنية، ولا ننسى قبل يومين أننا كنّا نعلب مباراة رسمية، وبعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم المعهود”.

واستطرد: “أنا المسؤول دائما في الانتصارات أو الهزائم، لي سنوات كثيرة بهذا المجال، وأنا أحترم أي فريق ألعب معه”.

وحول أنباء إصابة عمر خربين، ذكر المدرب أن اللاعب مر بإصابة من أكثر من شهرين. مضيفا: “عمر خريبين أصيب بالركبة مع منتخب بلاده، وحاولنا معالجته بشكل سريع وهو خارج الحسابات الآن، مثله مثل عموري”.

يذكر أن فريق الهلال خسر مباراته اليوم، أمام الحزب، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف واحد، في هزيمة تعد الأولى له هذا الموسم.