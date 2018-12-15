الان تتابع الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي إلى الصدارة مؤقتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع السيتي رصيده إلى 44 نقطة ليستعيد صدارة جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة ، وتوقف رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز السابع.