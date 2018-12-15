شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «لو مش هنقدر نضبط سلوكياتنا بلاش من استضافة كأس الأمم الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الكابتن أيمن يونس، نجم منتخب مصر والزمالك سابقاً، على إعلان مصر التقدم بطلب استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال «يونس» قبل الحديث عن الاستضافة نتحدث أولا عن انضباطنا وسلوكنا، وطريقة دخول والخروج من المدرجات والبحث عن الكرسي داخل المدرجات والأكل والشرب ومراقبة الجماهير بالمدرجات.

وأضاف «يونس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة، «لو مش هنقدر نضبط سلوكياتنا بلاش من استضافة كأس الأمم».

وواصل: «لو عندك تحدي في البطولة مش إننا ناخدها فقط، ولكن قمة استضافة الجماهير والناس تشعر بالآدمية وهما داخلين والسعادة وهما خارجين، ليست مشكلة رأس الحربة في المنتخب أو ماذا سيفعل صلاح».