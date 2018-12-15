شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: وليد سليمان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب محلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، نجم نادي الزمالك سابقا، إن النجم محمد صلاح سيكون بنسبة 100% الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وقال «الغندور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة، إن «مفيش حد من منافسين صلاح قريب منه سواء ماني أو محرز».

وأضاف أن «وليد سليمان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب محلي، ولكن رغم ذلك سيفوز بها أنيس البدري لأن هناك انحياز للفائز بالبطولة».

وأشار إلى أن أنه متوقع فوز المدير الفني لمنتخب المغرب بجائز أفضل مدير فني.