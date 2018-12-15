شكرا لقرائتكم قبل موقعة ليفربول.. تراجع كبير لليونايتد فى الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الموسم الحالى تراجعا كبيرا للعملاق مانشستر يونايتد هذا الموسم، وقد حقق أرقاما سيئة للغاية تحت قيادة مدربه البرتغالى جوزيه مورينيو، ويستعد الفريق لمواجهة من العيار الثقيل غدا أمام ليفربول، فى كلاسيكو الكرة الانجليزية الذى يجمعهما في الجولة الـ17 من الدورى الانجليزى.

ونشرت صحيفة "ديلي ميرور" الانجليزية، تقريرا عن 7 أرقام محبطة لمانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو والتى جاءت كالتالى ..

1- مورينيو لديه أقل نسبة فوز فى مسابقة البريميرليج مقارنة بخصومه الكبار (جوارديولا ،كلوب، ساري، ايمري).

2- مورينيو لديه نسبة خسائر أعلى في بريميرليج مقارنة بخصومه الكبار أيضا.

3- معدل مورينيو فى النقاط لكل مباراة أسوأ من جميع خصومه الكبار فى البريميرليج (مورينيو يحقق 1.9 نقطة في المباراة).

4- معدل مانشستر يونايتد التهديفى فى المباراة تحت قيادة مورينيو أسوأ من جميع خصومه الكبار (1.63 هدف في المباراة).

5- مورينيو أقل مدرب من بين خصومه الكبار تحقيقًا لسلسلة انتصارات تستمر لـ 3 مباريات متتالية.

6- مورينيو أكثر مدرب مر فريقه بفترة جفاف تحقيق الانتصارات، حيث فشل يونايتد فى تحقيق أى فوز لـ 3 مباريات متتالية في 10 مناسبات خلال فترة تدريب مورينيو للفريق.

7- مورينيو لديه أسوأ نسبة فوز وأعلى نسبة خسائر ضد الأندية الصاعدة حديثًا للبريميرليج مقارنة بـ جميع خصومه الكبار.