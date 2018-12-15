شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى على ملعب الإتحاد 10 على 10 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق مانشستر سيتى رقما مميزا فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، بعد أن تغلب على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

مانشستر سيتى بات الفريق الوحيد فى الموسم الجارى الذى خاض 10 مباريات على ملعبه، حقق خلالها الفوز جميعا، محققا العلامة الكاملة (30 نقطة).

وسجل السيتى 32 هدفا خلال الـ10 مباريات، وتلقت شباكه 6 أهداف.

وتصدر مانشستر سيتى جدول الترتيب بعد انتصار اليوم بصفة مؤقتة برصيد 43 نقطة، انتظارا لنتيجة ليفربول (41 نقطة) أمام مانشستر يونايتد، فى المواجهة المقرر لها غدا الأحد على ملعب "آنفيلد".



السيتى وايفرتون

مانشستر سيتى

هدف خيسوس