شكرا لقرائتكم الأهلى يقترب من الإعلان عن إسم المدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي ان ناديه توصل لشبه اتفاق رسمي مع احد المدربين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، والذي تمت اقالته علي خلفية تراجع النتائج ليتم اسناد المسئولية الفنية لمحمد يوسف بشكل مؤقت. وقال المصدر لـ سوبركورة :"اقتربنا من الإعلان عن اسم المدرب الجديد..ويصطحب معه مدرب ومخطط أحمال فقط. فيما سيتم الإبقاء علي طارق سليمان في منصبه كمدرب لحراس المرمي، بالاضافة لتواجد مدرب مصري ضمن اعضاء الجهاز الفني. واضاف المصدر ان الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيكون بعد مواجهة جيما الأثيوبي في اياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها الجمعة المقبلة او قبل ذلك، في حالة وضع الرتوش النهائية علي الاتفاق المادي وهو ما يحسمه محمود الخطيب رئيس النادي حالياً.

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