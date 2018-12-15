شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يخطف صانع ألعاب المريخ البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي في اقناع علاء سلامة صانع العاب المريخ البورسعيدي بالانضمام لصفوف العجلات الحربية بعد منافسة شرسة مع المقاولون العرب لضم اللاعب المتألق . ووقع علاء سلامة منذ قليل للانتاج الحربي لمدة أربعة مواسم ونصف فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وحصل خالد مهدي علي الاستغناء الخاص باللاعب الذي يعد الصفقة الشتوية الاولي للانتاج . ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأحد 23 ديسمبر على ستاد المكس فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام . ويقدم الإنتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

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