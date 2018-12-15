شكرا لقرائتكم ساليتاس البوركينى يتقدم على المصرى 1 - 0 فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصري البورسعيدى وساليتاس البوركينى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، بتقدم الفريق البوركينى بهدف دون رد.

جاءت أحداث الشوط متوسط المستوى بضغط من الفريق البورسعيدى فى الدقائق الأولى، ثم انحرص أداء الفريقين فى منطقة وسط الملعب، وفي الدقيقة 32 نجح سيدرك لاعب ساليتاس في إحراز هدف التقدم لفريقه بعد خطأ فادح من المدافعين.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى .. أحمد مسعود. خط الدفاع .. محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة. خط الوسط .. فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى. خط الهجوم .. أحمد جمعة ومحمود وادى. وكان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى.