شكرا لقرائتكم هيما في التشكيل الأساسي للزمالك أمام القطن.. وأوباما علي الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للزمالك علي تشكيل مواجهة القطن التشادي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في ذهاب دورالـ٣٢ بالكونفدرالية الإفريقية وأعلنه في المحاضرة الفنية للمباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا. خط الهجوم: كاسونجو.

وكشف مصدر بالزمالك إن جروس فضل الاحتفاظ بيوسف أوباما علي الدكة بعد تعافيه من إصابة الظهر بينما استبعد محمد عنتر وحميد أحداد و أحمد فتوح من قائمة المباراة.