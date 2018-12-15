شكرا لقرائتكم رسميا.. البلجيكي يانوفيسكى مديرا فنيا للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع البلجيكي "تسيدومير يانوفيسكى" لتولى منصب المدير الفني لمدة موسم ونصف.

ومن المقررأن يشاهد المدرب البلجيكي مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني من المدرجات والمقرر انطلاقها غدا الأحد ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، على أن يبدأ مهمته عقب تلك المباراة.

تم اختيار يانوفيسكى صاحب الـ61 عاما بعد دراسة دقيقة لعدد من السير الذاتية ليتم الاستقرار عليه ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة