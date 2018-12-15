شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تتواجد فى مدرجات "التالتة شمال" لأول مرة قبل مواجهة بطل تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت جماهير الزمالك لأول مرة منذ فترة طويلة في مدرجات الثالثة قبل مواجهة القطن التشادي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ٣٢ بالكونفدرالية.

وأبدي جمهور الزمالك سعادتهم بالتواجد في مدرجات الثالثة حيث تواجدوا في الثالثة شمال وليس يمين كما كان معتاد.

وردد جمهور الزمالك هتافات:"زمالك عمري"، بجانب بعض الهتافات المضادة للأهلي.