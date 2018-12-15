شكرا لقرائتكم كاشيما الياباني يقلب النتيجة ويتأهل لمقابلة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب كاشيما أنتلرز الياباني تأخره المبكر أمام غوادالاخارا المكسيكي وفاز عليه 3-2، ليبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وضرب بطل آسيا موعدا ثأريا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل في أبوظبي، وكان كاشيما التقى مع ريال مدريد في نهائي نسخة 2016 في يوكوهاما وخسر أمامه بصعوبة 2-4 بعد التمديد بثلاثية لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وافتتح غوادالاخارا بطل كونكاكاف التسجيل عن طريق أنخل زالديفار من كرة رأسية مستفيدا من عرضية مقشرة "3"، وأهدر الفريق المكسيكي أكثر من فرصة لإنهاء الشوط الأول متقدما بأكثر من هدف، كان أخطرها تسديدة أنخل زالديفار اثر تمريرة من إدواردو لوبيس لكن الحارس أبعد كرته القوية ببراعة "39".

وترجم كاشيما سيطرته إلى هدف التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق ريوتا ناغاكي، بعد مجهود وتمريرة من شوما دوي أفضل لاعب في المباراة "49".

وتقدم كاشيما 2-1 من ركلة جزاء للبرازيلي سيرجينيو احتسبت على لاعب الوسط مايكل اورتيز بعد عرقلته لشوما دوي "69"، ثم عزز الفارق بتسديدة جميلة لهيروكي آبي "84".

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن ضائع قلص الفريق المكسيكي الفارق بعدما تابع البرازيلي ليو سيلفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ركلة جزاء صدها الحارس الكوري الجنوبي سون-تاي كوون لآلان بوديلو.

وأصبح غوادالاخارا ثالث فريق مكسيكي يخسر أمام الفرق اليابانية التي أكدت سطوتها في البطولة، بعدما سقط باتشكوكا أمام غامبا أوساكا صفر-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2008، ومونتيري أمام كاشيوا ريسول بركلات الترجيح 3-4 في ربع نهائي نسخة 2011.