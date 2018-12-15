شكرا لقرائتكم خبر عن ساليتاس يحافظ على هدف التقدم أمام المصرى بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة المصرى وساليتاس البوركينى بتقدم الضيوف بهدف نظيف، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية على استاد بورسعيد.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم، كل من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة فى الدفاع، فريد شوقى و حجاج عويس واحمد شكرى واسلام عيسى فى الوسط، احمد جمعه ومحمود وادى فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من المصرى، ونجح الفري فى تهديد مرمى الضيوف أكثر من مرة عن طريق محمود وادى وأحمد جمعة واسلام عيسى، ورغم استحواذ الفريق على مجريات اللقاء لكن لم تسفر هذه السيطرة عن أهداف.. فيما نجح الفريق الضيف فى تسجيل أول الأهداف فى الدقيقة 32 بتوقيع سيدريك بادورو من خطأ فادح لمدافعى المصرى.

ومع بداية الشوط الثانى، واصل المصرى هجومه على مرمى ساليتاس لكن دون خطورة حقيقية فيما استمر اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة وكاد يسجل هدفا جديدا فى الدقيقة 57.