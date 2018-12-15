شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عودة جمهور الزمالك لمدرج الثالثة شمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت جماهير الزمالك لأول مرة منذ فترة طويلة في مدرجات الثالثة قبل مواجهة القطن التشادي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وأبدي جمهور الزمالك سعادتهم بالتواجد في مدرجات الثالثة حيث تواجدوا في الثالثة شمال وليس يمين كما كان معتاد.

وردد جمهور الزمالك هتافات:"زمالك عمري".