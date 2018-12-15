شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوي وآزارو ومعلول وزكريا لتدريبات الأهلي فبل مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إنتظم وليد أزارو مهاجم الاهلي في تدريبات فريقه الجماعية التى أقيمت مساء اليوم ،السبت، على ملعب التتش بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة التي كانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وبدا الاهلي اليوم الأستعداد لمباراة النجوم المقرر لها مساء الأثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للدوري.

وغاب آزارو عن مباريات الاهلي الأخيرة محلياً للأصابة كما غاب عن لقاء جيما الأثيوبي أمس ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذى إنتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة للأيقاف.

وشهد المران ذاته أيضاً مشاركة مؤمن زكريا وعلى معلول ثنائي الفريق بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً فقد عاني زكريا من إصابة في العضلة الخلفية، فيما تعرض معلول لإصابة في العضلة الضامة، واكتملت جاهزيتهم وشاركوا اليوم في مران الفريق.

وشارك محمد الشناوي، حارس الفريق في المران الجماعي أيضاً بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المباريات والتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

كما شارك أحمد فتحي في المران الجماعي بعدما خاض فقرة تأهيلية بمفرده في بداية المران عقب تماثله للشفاء من إصابة حيث كان يعاني من مزق في العضلة الأمامية.