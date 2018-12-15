شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة القيم باتحاد الكرة بعد الاجتماع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، أولى اجتماعاتها اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة مذكرة لجنة الحكام ضد راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة. وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة وهم المستشارين وائل مصطفي وطارق النفراوي ومحمد قدري ومحمود عابدين، واطلعت اللجنة على "الفيديو" الخاص بنائب رئيس نادى الترسانة والذى انتقد فيه الحكم محمد الصباحى الذى أدار مباراة الترسانة والنصر. وأصدرت اللجنة بيانا عقب الاجتماع جاء نصه كالتالى:

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