شكرا لقرائتكم خبر عن ''مصيلحى و الموهوب'' فى أبو ظبى لحضور قررعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوجه غدا الاحد الثلاثى محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة الإتحاد السكندرى ، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ووليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الإتحاد إلى أبو ظبى لحضور قرعة دور الثمانية للبطولة العربية للأندية المقرر لها الإثنين المقبل.

وأكد مصيلحى أن جميع الفرق التى وصلت إلى هذا الدور هى بالفعل أبطال ، و حول ما يتمنى مقابلته اشار مصيلحى إلى أن فريقه جاهز لأى فريق ويستعد بشكل مناسب ولكنه يتوقع مواجهة النجم الساحلى التونسى .

ويسعى الاتحاد السكندرى لتحقيق انجاز بالوصول إلى الأدوار النهائية بعدما نجح فى إقصاء الترجى التونسى والزمالك .