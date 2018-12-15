شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصري يتأخر بهدف أمام ساليتاس البوريكنى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصري البورسعيدى وساليتاس البوركينى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، بتأخر الفريق البورسعيدى بهدف دون رد .

جاءت أحداث الشوط متوسط المستوى بضغط من الفريق البورسعيدى فى الدقائق الأولى، ثم انحرص أداء الفريقين فى منطقة وسط الملعب، وفي الدقيقة 32 نجح سيدرك لاعب ساليتاس في إحراز هدف التقدم لفريقه بعد خطأ فادح من المدافعين.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:

حراسة المرمى .. أحمد مسعود.

خط الدفاع .. محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة.

خط الوسط .. فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى.

خط الهجوم .. أحمد جمعة ومحمود وادى.

وكان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى.