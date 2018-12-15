شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الألماني ڤايلر يجري عملية الرباط الصليبي لمجدي بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع أحمد مجدي، لاعب نادي الجونة، لعملية جراحية مزدوجة لمعالجة قطع في الرباط الصليبي والرباط الخارجي للركبة اليوم، السبت، بأحد المستشفيات في الجونة بالغردقة. وأجرى الجراحة الطبيب الألماني آندريه ڤايلر ومعاونه إنريكو لاتسكوڤ بحضور الدكتور إيهاب علي. ويغيب أحمد مجدي حتى نهاية الموسم عن الملاعب بسبب الجراحة وفترتي العلاج والتأهيل قبل العودة مرة أخرى.

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