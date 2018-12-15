شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على البلجيكى صائد البطولات المدير الفنى الجديد للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجلس إدارة الإسماعيلي نجح فى التعاقد مع مع البلجيكي تسيدومير يانوفيسكى رسميًا، لتولى منصب المدير الفني لمدة موسم ونصف.

ومن المقرر أن يشاهد المدرب البلجيكي مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني من المدرجات والمقرر انطلاقها غدا الأحد ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، على أن يبدأ مهمته عقب تلك المباراة.

ورصد الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى السيرة الذاتية لمدرب الدراويش الجديد على النحو التالى…



– ولد تسيدومير الذى يحمل الجنسية المقدونية يوم 3 يوليو عام 1961 ونجح فى الحصول كلاعب على لقب الدورى المقدونى موسم 86 -87 والدورى البلجيكى موسم 89-90 والكأس والسوبر البلجيكى موسم 90-91.

على المستوى التدريبى..



-بدأ مسيرته فى قيادة نادى بلانكبيمرج البلجيكى اعتبارا من عام 1998 وحتى 2000 ثم انتقل بعدها لتدريب فريق الشباب بنادى كلوب بروج البلجيكى حتى عام 2005 ، قبل أن يعمل كمدرب مساعد فى الفريق الأول لنادى اولمبياكوس اليونانى ويساهم فى تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2005-2006 .



-وفى موسم 2006- 2007 قاد الفريق الأول لنادى كلوب بروج فى منصب الرجل الأول وقاده للتتويج بكأس بلجيكا بعد أن كان متذيل جدول الترتيب والتأهل الي كاس الاتحاد الاوروبي ، ثم تولى مهمة المدرب المساعد بنادى جينت البلجيكى موسم 2007-2008.



-وفى موسم 2008-2009 تولى تدريب نادى الشعب الاماراتى لفترة قصيرة ثم قاد نادى رد ستار بيلجراد والذى يعد احد اكبر الأندية فى صربيا ، وحصد وصافة الدورى المحلى.



-وفى عام 2009 وحتى 2011 قاد نادى اينوسيوس بارليمنى القبرصى ، قبل أن يرحل بعدها لنادى اسينكوس اتشينا بقبرص أيضا.



-موسم 2012 -2013 تولى تدريب تولى منتخب ماقدونيا الأول، تألق المنتخب تحت قيادته بشكل مميز ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم نسخة 2014.



-موسم 2013-2014 عاد لتدريب الأندية فى بلجيكا حيث قاد فريق مونز البلجيكى ثم فريق موسكورن موسم 2015 – 2016 واستطاع الوصول إلي الدور نصف النهائي لكأس بلجيكا ، كما تولى تدريب نادى ويسلاند بيفيرن وحقق معهم المركز الثالث فى دورة تحديد المتأهلين إلي كأس الاتحاد الأوروبي.



موسم 2016 -2017 تولى تدريب نادى فاردر بالدورى المقدونى وحقق معهم المركز الثاني فى مسابقة الدوري الموسم الماضي 2017-2018 و استطاع اقصاء نادى فناربخشة التركي من دور ال 32 من كاس الاتحاد الاوروبي ليتأهل إلي دور المجموعات لاول مرة في تاريخ الفرق المقدونية.

-انجازات المدرب البلجيكى



– الفوز ببطولتى الدورى والكأس اليونانى كمدرب مساعد لنادى أولمبياكوس موسم 2005-2006.



– التتويج بلقب كأس بلجيكا مع نادى كلوب بروج عام 2007.



– وصيف الدورى الصربى مع نادى ستار عام 2009.

– قيادة فريق موسكورن البلجيكى عام 2015 إلي الدور نصف النهائي لكأس بلجيكا .



– تحقيق المركز الثالث مع نادى ويسلاند بيفيرن فى دورة تحديد المتأهلين إلي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2016.



– حصد وصافة الدورى المقدونى الموسم الماضى موسم 2016 -2017 مع نادى فاردر بجانب اقصاء نادى فناربخشة التركي من دور الـ 32 من كاس الاتحاد الاوروبي والتأهل إلي دور المجموعات لاول مرة في تاريخ الفرق المقدونية.