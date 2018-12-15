شكرا لقرائتكم خبر عن يانوفيسكي مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع البلجيكى تسيدومير يانوفيسكى لتولى منصب المدير الفنى لمدة موسم ونصف.

ومن المقرر أن يشاهد المدرب البلجيكى مباراة الفريق أمام القطن الكاميرونى من المدرجات، والمقرر انطلاقها غدا الأحد ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يبدأ مهمته عقب تلك المباراة.

وتم اختيار يانوفيسكى صاحب الـ61 عاما بعد دراسة دقيقة لعدد من السير الذاتية ليتم الاستقرار عليه ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.