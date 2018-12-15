شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساليتاس البوركينى يتقدم على المصرى البورسعيدى بعد 32 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز سيدرك لاعب ساليتاس البوركينى الهدف الأول لفريقه فى شباك المصري البورسعيدى بالدقيقة 32 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية. وجاء تشكيل المصرى كالتالى: وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى .. أحمد مسعود. خط الدفاع .. محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة. خط الوسط .. فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى. خط الهجوم .. أحمد جمعة ومحمود وادى. وكان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى.

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