شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب سموحة فى الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى سموحة 22 ديسمبر الجارى فريق المقاصة فى أولى موجهات الدور الثانى بالدورى الممتاز لهذا الموسم .
وحتى الان لم يتم الإعلان عن ملعب المباراة، حيث تقدم سموحة بطلب رسمى لنقل مبارياته من استاد برج العرب الى استاد الاسكندرية .
كان سموحة قد خاض جميع مباريات الدور الأول ولم يحقق أى إنتصار على هذا الملعب ، الأمر الذى جعل الإدارة تطلب الرحيل واللعب على ملعب الإسكندرية.
من جانبه أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الموافقات الأمنية لم تحسم ، لذلك حتى الآن برج العرب هو الملعب الرسمى لسموحة حتى الحصول على موافقة الأمن.
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