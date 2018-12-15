تقارير إيطالية: لاتسيو يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة من جانب نادي لاتسيو الإيطالي، لشراء رمضان صبحي المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية نقلاً عن صحيفة " كورييري ديلو سبورت"، فإن إدارة لاتسيو ترغب في التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة لاتسيو ترى رمضان صبحي مشروع جديد للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويعاني رمضان صبحي من قلة المشاركة منذ انتقاله لصفوف هيدرسفيلد حيث شارك بديلاً في ثلاث مناسبات لمدة 45 دقيقة بعد مرور 16 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان رمضان صبحي انتقل إلى صفوف هيدرسفيلد في الصيف الماضي قادمًا من ستوك سيتي والذي لعب بين صفوفه منذ صيف 2016.