محمد إبراهيم ومصطفى فتحي أساسيان في تشكيل الزمالك أمام القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة القطن التشادي في ذهاب الدور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وقرر جروس استبعاد كل من حميد أحداد وأحمد أبو الفتوح ومحمد عنتر. وجاء تشكيل الزمالك كالآتي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وكهربا ومصطفى فتحي خط الهجوم: كاسونجو ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد

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