رسميا.. الإسماعيلي يعلن يانوفيسكي مديرا فنيا للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده مع البلجيكي تسيدومير يانوفيسكي لتولي منصب المدير الفني بدلاً من البرتغالي جورفان فييرا والذي رحل عقب الخسارة من الرجاء البيضاوي المغربي بكأس زايد.

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن صاحب الـ61 عامًا وقع على عقد مع الإسماعيلي لمدة موسم ونصف بعد الاتفاق مع إبراهيم عثمان رئيس الدراويش.

ومن المقرر أن يتواجد المدرب البلجيكي خلال مباراة الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني والمقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للمدرب صاحب الجنسية البلجيكية والمقدونية تدريب كلوب بروج ليقود الفريق البلجيكي بالتتويج بلقب الكأس موسم (2006 -2007) بجانب الحصول على لقب الدوري اليوناني والكأس حين كان مدربًا مساعدًا في أولمبياكوس موسم (2005-2006).

وكان فييرا تولى تدريب الإسماعيلي في منتصف الموسم الحالي بدلاً من الجزائري خير الدين مضوي الذي رحل عقب سلسلة من النتائج السلبية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة في الدوري.