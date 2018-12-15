مران الأهلي.. جلسة بين عبدالحفيظ والشيخ.. وإراحة 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

بدأ الأهلي تحت قيادة المدير الفني المؤقت محمد يوسف تدريباته على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة استعدادًا لمواجهة النجوم في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع النجوم يوم الاثنين المقبل، في مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الـ12 من المسابقة.

وعقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي قبل انطلاق المران، استمرت 10 دقائق، كما عقد محمد يوسف جلسة مع الظهير الأيمن محمد هاني.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتمع بالثنائي محمد يوسف وسيد عبدالحفيظ، من أجل مناقشة ملف الكرة.

وفضّل الجهاز الفني إراحة كل من شريف إكرامي وكريم نيدفيد وحسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان ومروان محسن.

وعاد الثلاثي علي معلول ووليد أزارو ومحمد الشناوي إلى التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين، بعد تعافيهم من الإصابة التي أبعدتهم عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وواصلالثلاثيأحمد فتحي ومحمد نجيب وسعد سمير تدريباتهم التأهيلية، إذ يعاني فتحي من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، ونجيب من إصابة في غضروف الركبة، وسعد من شد في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي نجح أمس الجمعة في الفوز على جيما الأثيوبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، فيما يأتي النجوم بقيادة المدرب أحمد سامي في المركز الـ13 وفي جعبته 17 نقطة من 16 لقاء.