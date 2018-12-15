رياضة | عاجل.. تشكيل الترجي أمام العين بمونديال الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الترجي أمام العين بمونديال الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه العين الإماراتي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات.

وجاء تشكل الترجي على النحو التالي :

بن شريفية - بن محمد – شمام – ذواذي – دربالي – كوليبالي - شعلالي – كوم - البلايلي – الخنيسي – البدري.

وحجز العين مقعده فى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 3/3.

ويلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي مع ريفربليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية"، يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويأمل العين ان تبتسم البطولة مجدداً لمصلحة فرق عرب آسيا على حساب نظرائهم من أفريقيا، بعدما عرف ممثل القارة الصفراء الفوز في ثلاث مباريات جمعتهم سابقا.