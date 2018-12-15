رياضة | "الشحات" أساسي مع العين الإماراتي أمام الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشحات" أساسي مع العين الإماراتي أمام الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي العين، تشكيل فريقه، لمواجهة الترجي التونسي، في الدور الثاني من مونديال الأندية 2018، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 12 لـ22 ديسمبر الجاري.
وتواجد المصري حسين الشحات أساسيا في تشكيل فريق العين، الذي يتكون من:
خالد عيسى، تونجو حامد، إسماعيل أحمد، كايو فيرنانديز، بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد فايز، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات.
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