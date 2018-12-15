رياضة | بث مباشر - الزمالك والقطن - الدوري السعودي - يلا شوت - كورة ستار

أستقر الجهاز الفني للزمالك علي تشكيل مواجهة القطن التشادي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في ذهاب دور ال٣٢ بالكونفدرالية الإفريقية وأعلنه في المحاضرة الفنية للمباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد و محمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا.

خط الهجوم: كاسونجو.

وكشف مصدر بالزمالك إن جروس فضل الاحتفاظ بيوسف أوباما علي الدكة بعد تعافيه من إصابة الظهر والدفع بمحمد إبراهيم أساسيا وهو ما أكده "اليوم السابع" ، بينما استبعد المدرب السويسرى الثلاثى محمد عنتر وحميد أحداد و أحمد فتوح من قائمة المباراة النهائية .