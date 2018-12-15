رياضة | فوز بهتيم وألماظة والعبور وتعادل التأمين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بهتيم وألماظة والعبور وتعادل التأمين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مواجهات الأسبوع الـ 17 من منافسات (المجموعة السادسة) بدوري القسم الثالث عن فوز بهتيم على حساب المصرية للإتصالات بهدفين مقابل هدف.

ونجح فريق الماظة في تخطي كمين الغابة بالفوز بثنائية دون مقابل، وحسم التعادل الإيجابي لقاء مصر للتأمين مع فريق إسكو بهدف لكل منهما.

وتمّكن فريق القومي من التغلب على ضيفة فريق الأميرية بهدفين لهدف، ، وحقق السكة الحديد فوز ثمين على حساب فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز فريق العبور على حساب فريق منشية ناصر بهدفين لهدف، وتأجلت مباراة البلاستيك مع المرج.

الترتيب المجموعة السادسة :

1- السكه 42 نقطة

2- الشرطة 33 نقطة

3- الاتصالات 31 نقطة

4- البلاستيك 29 نقطة

5- بهتيم 28 نقطة

6- ألماظه 28 نقطة

7- التأمين 28 نقطة

8- العبور 21 نقطة

9- القومي 20 نقطة

10- الغابه 17 نقطة

11- الأميريه 14 نقطة

12- المرج 14 نقطة

13- اسكو 13 نقطة

14- منشيه ناصر نقطتين