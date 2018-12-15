رياضة | أحمد مجدي يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

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أجرى أحمد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة جراحة الرباط الصليبي اليوم السبت بأحد مستشفيات الغردقة. وأجرى الطبيب الألماني آندريه ڤايلر ومعاونه إنريكو لاتسكوڤ بحضور الدكتور إيهاب علي جراحة الرباط الصليبي للاعب، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. ومن المنتظر أن يغيب مجدي عن الملاعب لمدة 6 أشهر حتى يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

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