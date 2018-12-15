رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD أعلن مدرب فريق العين "زوران ماميتش" التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية. ويتواجد اللاعب المصري "حسين الشحات" في التشكيل الأساسي للعين حيث ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الإماراتي. الفائز من تلك المباراة سيواجه فريق ريفير بليت الأرجنتيني في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري. يُذكر أن فريق كاشيما الياباني حصل اليوم على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي وسيواجه فريق ريال مدريد يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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