رياضة | هلال الضبعة يتعادل مع مركز شباب الضبعة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هلال الضبعه مع نظيره فريق مركز شباب الضبعه بهدفين لكل منهما في المباراه التي اقيمت بينهما اليوم بملعب مركز شباب الحمام في اطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر للمجموعة الرابعة عشر بدوري الدرجة الثالثة.

وبذلك النتيجة، وصل رصيد الفريقان إلى النقطة 13 في جدول الترتيب بالمركزين الخامس والسادس.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1 -الحريه 30 نقطة

2- شباب الحمام 21 نقطة

3- الشرطه 17 نقطة

4- مصري السلوم 15 نقطة

5- هلال الضبعه 13 نقطة

6- شباب الضبعه 13 نقطة

7- مطروح 10 نقاط

8- الترجي 7 نقاط