رياضة | شاهد مباراة حسين الشحات اليوم | بث مباشر مباراة العين والترجي يلا شوت | بث مباشر لمباراة الترجي والعين | رابط مباشر

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شاهد مباراة حسين الشحات اليوم | بث مباشر مباراة العين والترجي يلا شوت | بث مباشر لمباراة الترجي والعين | رابط مباشر

يستهل الترجي التونسي مشواره في كأس العالم للأندية 2018 بديربي عربي قوي ضد العين يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الآخر 1440 هجرياً.

يشارك الزعيم في البطولة العالمية باعتباره الفائز بدوري البلد المستضيف، حيث نجح في الفوز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي بعد أن جمع 53 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الوحدة الوصيف هو 7 نقاط، وطوال أسابيع المسابقة لم يخسر البنفسجي إلا مباراةً واحدةً فقط.

واجه العين ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الملحق، وخاض البنفسجي لقاءً أسطورياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبعد التأخر بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الشوط الأول، نجح أصحاب الأرض عمل ريمونتادا قوية والتعادل للدخول للأشواط الإضافية ثم الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يتأخر فيها فريق بهذا العدد من الأهداف ويعود في النتيجة.

يشارك الترجي في كأس العالم للأندية هذا العام باعتباره الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2018، وحقق نادي الدم والذهب هذا الإنجاز بريمونتادا تاريخية أيضاً، فبعد التأخر من الأهلي المصري في مباراة الذهاب بثلاثة أهدافٍ لهدف، عاد زملاء البدري في النتيجة في مباراة الإياب وخرجوا بشباكٍ نظيفةٍ فعانقوا الكأس الغالية.

موعد مباراة العين ضد الترجي والقنوات الناقلة

البطولة : كأس العالم للأندية (الدور الثاني).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : هزاع بن زايد .

المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع للعين

سيغيب عن العين محمد عبد الرحمن بعد طرده في مباراة تيم ويلينجتون لحصوله على بطاقتين صفراوتين، ولن يفتقد الزعيم لأي لاعب آخر للإصابة أو الإيقاف في الديربي العربي القوي ضد الترجي.

سيبدأ زوران ماميتش بنفس طريقة المباراة الأولى ونفس الأسماء تقريباً، ومن المرجح أن لا تكون هناك أي تبديلات في التشكيل باستثناء الدفع بالمهاجم السويدي المخضرم ماركوس بيرج بجانب جمال إبراهيم.

التشكيل | 4-4-2

خالد عيسى

تسوكاسا شيوتاني - إسماعيل أحمد - مهند سالم - محمد أحمد

كايو فيرنانديز - أحمد برمان - تونجو دومبيا - حسين الشحات

جمال إبراهيم - ماركوس بيرج

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

لن يغيب أي لاعب عن الترجي بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في الديربي العربي ضد العين صاحب الأرض.

سيستعين الشعباني بنفس الطريقة والتشكيلة التي اعتمد عليها في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، والتي جلبت له انتصاراً غالياً وتاريخياً في رادس، وسيحرس عرين الدم والذهب بن شريفية، وسيتواجد أمامه الرباعي بن محمد، شمام، الذوادي والدربالي، وسيتواجد محوري الوسط الرائعين كوليبالي وكوم الذي غاب عن الإياب، وسيقود الخنيسي الهجوم وسيأتي من خلفه الثلاثي البدري، البلايلي وشعلالي.

التشكيل | 4-2-3-1

معز بن شريفية

أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

فرانك كوم - فوسيني كوليبالي

يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

طه ياسين الخنيسي