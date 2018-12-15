رياضة | bein match لايف .. مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم HD بين ماتش بث مباشر مباراة العين والترجي يلا شوت الجديد

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bein match لايف .. مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم HD بين ماتش بث مباشر مباراة العين والترجي يلا شوت الجديد

بث مباشر مباراة الترجي ضد العين في كأس العالم للأندية،يلعب فريق الترجى التونسى ضد فريق العين الإماراتى فى الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، وتستضيف دولة الإمارات البطولة على أراضيها فى هذه النسخة، ويمثل فريق الترجى القارة السمراء بعدما حسم لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان فريق الدم والذهب قد فاز فى نهائى البطولة على منافسه الأهلى المصرى بنتيجة 3-0 فى لقاء الإياب بعد أن خسر فى الذهاب 3-1، ويأمل الفريق فى تحقيق الفوز والتقدم فى مشوار البطولة للبحث عن اللقب لأول مرة فى تاريخه وفى سجلات الأندية العربية.

بينما يدخل العين الإماراتى ممثلا للدولة المستضيفة وبطلا للدورى الإمارتى فى الموسم الأخير، وبدء العين مشواره فى البطولة بمواجهة فريق ولينجتون بالمباراة الافتتاحية، وحسم الفوز بركلات الجزاء الترجيحية واستمرار مشوار بخطوة نحو الأمام، ويأمل الفريق فى المزيد من الانتصارات من أجل التمثيل المشرف لبلده وتحقيق أفضل مركز له بالبطولة.

bein match لايف .. مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم HD بين ماتش بث مباشر مباراة العين والترجي يلا شوت الجديد

العين والترجي بث مباشر المباراة العربية تحوم بين فائز وخاسر، يشارك الفريقان العربيان فى مباراة الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، وسوف يتأهل الفائز بالمباراة لمباراة الجولة الثالثة وقبل الأخيرة واحتمال اللعب على أحد مركزى المربع الذهبى، فيما ينافس الخاسر من المباراة على المركز الخامس والسادس فى الكأس. ويتصارع الفريقين فى حصد بطاقة التأهل فى المونديال من أجل الاستمرار فى المشاركة بالبطولة. موعد مباراة الترجى والعين تقام مباراة الترجى والعين فى الجولة الثانية من كأس العالم للاندية يوم السبت 15/12/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى السابعة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية، وفى الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش. القنوات الناقلة لمباراة الترجى والعين تنقل مباراة الترجى والعين فى لقاء الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية على قنوات bin sport الرياضية، ويذاع استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة.

bein match لايف .. مشاهدة مباراة العين والترجي اليوم HD بين ماتش بث مباشر مباراة العين والترجي يلا شوت الجديد