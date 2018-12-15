رياضة | التشكيل المثالي لدور المجموعات بدوري الأبطال يشهد غياب ملحوظ لمشاهير أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المثالي لدور المجموعات بدوري الأبطال يشهد غياب ملحوظ لمشاهير أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفيو اسبانية، أن تشكيلة دوري الأبطال المثالية لدور المجموعات، شهد غياب ملحوظ من بعض اللاعبين والفرق (المشهورة)، على غير المعتاد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد جاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: هندانوفيتش.

الدفاع: كيميتش (بايرن ميونيخ) - دي ليخت (أياكس أمستردام) - كوليبالي (نابولي) - جوريرو (دورتموند).

الوسط الدفاعي والهجومي: هيريرا (بورتو) - بوسكيتس (برشلونة) - ميسي (برشلونة) - دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) - نيمار (باريس سان جيرمان).

الهجوم الصريح: ليفاندوسكي (بايرن ميونيخ).