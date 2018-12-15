رياضة | السادات يخطف نقطة من عثماسون على أرضه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السادات يخطف نقطة من عثماسون على أرضه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق عثماسون طنطا بقيادة طارق الجميل مع نجوم السادات الذي يقوده محمد صلاح فنيا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم بدوري القسم الثالث للمجموعة الثامنة.

تقدم إبراهيم بنوا لاعب عثماسون طنطا من ركلة جزاء في الدقيقة 38 للشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم عثماسون بهدف نظيف، ومع الشوط الثاني احتسب عمرو هجرس ضربة الجزاء الثانية في المباراة والذي سجلها علاء ناجي لاعب السادات في الدقيقة 27 من زمن الشوط الثاني، وضغط أصحاب الأرض لادراك الفوز، ولكن انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

ارتفع رصيد عثماسون طنطا إلى 24 نقطة في المركز السابع، ويأتي النجوم في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة.

مثل عثماسون في الشوط الأول محمد رمضان، واسلام طارق، وأحمد قاسم، ومصطفي ابراهيم، وأحمد سعد، وابراهيم بنوه، وأحمد الملاح، وعبدالفتاح عاطف، واحمد ابو المعاطي، ومحمد عادل، وعلي الشطلاوي.

بينما جاء تشكيل النجوم كالتالي علاء فرماوي، وابراهيم حسنين، واسلام متولي، وحسن فرحات، وعلاء ناجي، ومحمد مجاهد، ومحمد هشام، ومحمود سامي، وأحمد محمود، وحمدي محيي، وأحمد فرحات.

أدار المباراة عمرو هجرس، واحمد سالم، وحامد الشحات، وجاء مجدي ناشد مراقبا عن لجنة المسابقات، ومحمد السباعي عن لجنة الحكام.

- ترتيب المجموعة الثامنة :

1- عرب الرمل 31 نقطة

2- صيد المحلة 31 نقطة

3- مالية كفر الزيات 31 نقطة

4- طوخ قليوبية 30 نقطة

5- سمنود 28 نقطة

6- بنها 28 نقطة

7- عثماسون 24 نقطة

8- سرس الليان 23 نقطة

9- شباب بطا 20 نقطة

10- ميت خاقان 19 نقطة

11- سبورتنج كاسل 15 نقطة

12- نجوم السادات 13 نقطة

13- شباب زفتى 12 نقطة

14- غزل شبين 11 نقط