رياضة | عاجل.. البلجيكي يانوفيسكي مديرا فنيا للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البلجيكي يانوفيسكي مديرا فنيا للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع البلجيكي " تسيدومير يانوفيسكى" لتولى منصب المدير الفني لمدة موسم ونصف.

ومن المقرر أن يشاهد المدرب البلجيكي مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني من المدرجات والمقرر انطلاقها غدا الأحد ضمن منافسات جولة الذهاب لدور ال٣٢ ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، على أن يبدأ مهمته عقب تلك المباراة.

تم اختياره يانوفيسكى صاحب الــ٥٦ عاما بعد دراسة دقيقة لعدد من السير الذاتية ليتم الاستقرار عليه ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.