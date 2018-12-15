رياضة | مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم 15-12-2018 – كورة أون لاين Zamalek

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مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم 15-12-2018 – كورة أون لاين Zamalek

الخليج 365 لايف يقدم خدمة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي حيث طرح مسئولو نادى الزمالك تذاكر مباراة القطن التشادى منذ يومين المقرر لها اليوم السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

دليل بث مباشر مباراة الزمالك والقطن جماهير الزمالك لشراء تذاكر مباراة القطن التشادى قبل طرحها مباشرة.

مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم 15-12-2018 – كورة أون لاين Zamalek

وكان من المقرر طرح التذاكر أمس الأربعاء لكن تأجل الأمر 24 ساعة بعد نقل المباراة لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت بناء على تعليمات الجهات الأمنية.

ومن المنتظر تواجد 10 آلاف مشجع زملكاوى فى مدرجات ملعب برج العرب مساء السبت لمؤازرة الأبيض فى أولى مباريات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويطرح الزمالك تذاكر مباراة القطن التشادى عبر 3 منافذ بيع واحد فى القاهرة واثنان فى الإسكندرية.

وسيتم بيع التذاكر داخل مقر نادى الزمالك بدءا من ظهر اليوم، كما سيتم البيع فى منفذ آخر باستاد الإسكندرية وكذلك منفذ ثالث فى واحة خطاب المطلة على ملعب برج العرب.

مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم 15-12-2018 – كورة أون لاين Zamalek

وقرر مسئولو الزمالك طرح أسعار مخفضة لتذاكر مباراة القطن التشادى حتى لا يمثل الأمر عبئا ماديا تجاه الجماهير، حيث تحدد 100 جنيه لتذكرة المقصورة و50 جنيها للدرجة الأولى و40 جنيها للدرجة الثانية و30 جنيها للدرجة الثالثة "الموحدة".

اليوم الزمالك يواجه القطن التشادي في مستهل مشواره الافريقي