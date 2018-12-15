رياضة | استبعاد أحداد وعنتر من مباراة الزمالك والقطن

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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس الثلاثي حميد أحداد وأحمد أبو الفتوح ومحمد عنتر من قائمة الفريق لخوض مباراة القطن التشادي مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد.