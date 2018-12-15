رياضة | bein sport لايف | مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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bein sport لايف | مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

مشاهدة مباراة الترجي والعين Esperance vs Al Ain في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق حفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ثالث لقاءات مونديال الأندية وذلك عندما يلتقي منظم البطولة فريق العين الامارات مع فريق الترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا في مباراة يدخلها الفريقين من أجل التواجد في نصف نهائي المونديال , المباراة ستقام في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات , مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي تقودها صافرة من الولايات المتحدة بقيادة الحكم جاير أنتونيو ماروفو , ففي لقاء عربي خالص ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، يلاقي فريق الترجي التونسي، نظيره العين الإماراتي، في اللقاء الذي يقام في مدينة العين، ضمن مباراتي ربع نهائي كأس العالم للأندية .

bein sport لايف | مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

ويشارك فريق الترجي التونسي للمرة الأولى في مونديال الأندية، بعد أن تمكن من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي 2018، والذي جاء على حساب النادي الأهلي المصري، أكبر وأعرق أندية القارة السمراء، على الرغم من خسارته في مصر بثلاثية لهدف، إلا أنه عاد ونجح في التعويض على ملعبه مسجلاً ثلاثية نظيفة. أما فريق العين، والذي يشارك للمرة الأولى، كونه بطولة الدوري الإماراتي الموسم الماضي، فقد افتتح مسيرته بالبطولة خلال الدور الأول، الذي واجه خلاله نظيره ويلنجتون النيوزلندي، ونجح خلاله في تحويل تأخره بثلاثية إلى تعادل بمثلها، قبل أن ينجح في التأهل عبر ركلات الترجيح. وقد واجهت الأندية الآسيوية نظيرتها من قارة إفريقيا، خلال اثنتي عشرة مواجهة سابقة ببطولة كأس العالم للأندية، شهدت تفوق كبير وسيطرة كاسحة من قبل الأندية الآسيوية، التي حققت أحد عشر انتصاراً، أحدها بركلات الترجيح، فيما حقق الأهلي المصري الفوز الوحيد للأندية الإفريقية. ويسعى فريق العين لاستغلال المعنويات الرائعة من فوز اللقاء الافتتاحي للبطولة، إضافة إلى التفوق الآسيوي على الإفريقيين، في تحقيق فوز جديد اليوم والتأهل أملاً في التأهل للدور نصف النهائي، الذي يضع الترجي جم تركيزه بعد تحقيق اللقب بقوة، على التأهل له على حساب الفريق الإماراتي.

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