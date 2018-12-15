رياضة | embratoria يلا شوت zama..مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر في دوري ابطال افريقيا|بين ماتش كورة لايف

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يفتتح الزمالك مشواره الإفريقى اليوم بمواجهة القطن التشادى بملعب بتروسبورت، اليوم السبت، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما قررت الجهات الأمنية استضافة المواجهة فى الملعب البترولى بحضور جماهير القلعة البيضاء ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.

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موعد مباراة الزمالك والقطن والقناة الناقلة

قناة أون سبورت تنقل مباراة فريق الزمالك والقطن التشادى التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم السبت.

عدد جمهور الزمالك أمام القطن

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 6 آلاف مشجع زملكاوى لمباراة القطن التشادى، وطرحت الإدارة البيضاء تذاكر اللقاء بالأسواق لكافة الجماهير الراغبة فى الحضور قبل المباراة بـ 24 ساعة فى سابقة تحدث للمرة الأولى بالموسم الحالى، بعدما شهدت المباريات الماضية الاكتفاء بحضور أعضاء الجمعية العمومية فقط لمباريات الأبيض، وذلك بعد حل أزمة الملعب بعدما كان من المقرر نقل المباراة إلى برج العرب لكن الفريق التشادى رفض نقل المباراة بعد وصول بعثة الفريق التشادى مساء الخميس للقاهرة وهو ما أدى إلى إعادتها إلى بتروسبورت مرة أخرى.

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وطلبت إدارة الزمالك من الجماهير المنتظر تواجدها بمدرجات بتروسبورت الالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن النص لتجنب فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأفريقى "الكاف" قد تصل لمنع الحضور الجماهيرى فى المباريات المقبلة لذا تم مطالبة الجمهور بعدم استخدام الشماريخ نهائيا أو الهتافات العدائية خلال أحداث المباراة.

على الصعيد الفنى، حذر السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الزمالك من سيناريو البطولة العربية بعد توديعها أمام الاتحاد السكندرى رغم الفوز بمباراة الذهاب خارج ملعبه ثم الخسارة على أرضه والخروج بركلات الترجيح مطالبا بضرورة إحراز العديد من الأهداف فى شباك بطل تشاد وتحقيق فوز مريح لخوض مباراة العودة بأعصاب هادئة وتجنب حدوث أى مفاجآت هناك.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام القطن

ويدرس جروس تواجد محمد إبراهيم بالتشكيلة الأساسية لخلافة أوباما فى حالة عدم جاهزية الأخير الذى تم ضمه لقائمة المباراة لتجهيزه للمشاركة بعد معاناته من آلام فى الظهر، بينما لن يشهد باقى التشكيل الأبيض تعديلات بعدما تمسك المدرب السويسرى بخوض المباراة بكافة العناصر الأساسية لرغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية حيث سيستمر مصطفى فتحى بالتشكيل الأساسى على حساب إبراهيم حسن .

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام بطل تشاد مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى و عبد الله جمعة و محمود علاء و محمود الونش و حمدى النقاز فى الدفاع، فرجانى ساسى وطارق حامد فى وسط الملعب وأمامهم أوباما ومحمود كهربا و مصطفى فتحى وعمر السعيد فى الهجوم .

القطن يطيح ببطل توجو قبل مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يمثل القطن المنافس الغامض بالنسبة للزمالك لقلة المعلومات المتاحة عنه والمنحصرة فى تسجيل خاص لمباراتى الفريق التشادى أمام جوميدو التوجولى فى دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية، والتى لم يخسر خلالها أى لقاء حيث فاز على ملعبه بثنائية وتعادل فى توجو بهدف لهدف لذا حذر جروس لاعبيه من غموض المنافس وضرورة احترامه داخل الملعب.

موعد مباراة العودة بين الزمالك والقطن

أخطر مسئولو نادي القطن التشادي، إدارة نادي الزمالك بتحديد يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر موعدا للقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الفريقين والتى سيسبق فيها أيمن حافظ المنسق العام بالزمالك البعثة لترتيب كافة إجراءات استقبالهم.

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