رياضة | برشلونة يحدد البديل الأمثل لخلافة سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد البديل الأمثل لخلافة سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي برشلونة الاسباني، حدد البديل الأمثل لخلافة نجم خط هجومه، الأوروجوياني لويس سواريز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن المهاجم البرتغالي، أندريه سيلفا، مهاجم فريق ميلان الايطالي، والمُعار إلى فريق آشبيليه الاسباني، قد خطف إعجاب كشافة البارسا ويدخل ضمن القائمة المرشحة لخلافة سواريز.

ويقدم سيلفا مستويات طيبة للغاية مع الفريق الاندلسي، حيث شارك حتى الآن خلال 20 بجميع البطولات وسجل 8 أهداف.