رياضة | عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القطن التشادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القطن التشادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القطن التشادي مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وكهربا ومصطفى فتحي

خط الهجوم: كاسونجو

وكانت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وصلت إلى ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، قبل مباراة الأبيض اليوم أمام فريق القطن التشادي في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الفريق الابيض المباراة بحضور ٦ آلاف مشجع، بعد قرار مجلس الإدارة بحضور الجماهير للمباريات الإفريقية.

وقد أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة الأبيض للمباراة وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة.

خط وسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو

ويغيب كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.