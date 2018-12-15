رياضة | يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين

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ويستضيف فريق العين الإماراتي نظيره الترجي التونسي في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين.

ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر لمباريات كأس العالم للأندية التي من ضمنها مباراة العين والترجي.

ويطمع فريق العين في استغلال الدرس الذي تعلمه في المباراة الأولى خلال مواجهة الترجي اليوم.

ونجح فريق العين في التأهل للدور الثاني بعد تفوقه على ويلنغتون بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء.

وتلقى فريق العين في المباراة الماضية ثلاثية متتالية من الفريق النيوزيلندي قبل أن يعود للمباراة في الشوط الثاني ويتعادل ويتم الاحتكام لركلات الجزاء.

ونجح فريق العين الإماراتي في التأهل للدور الثاني من البطولة على حساب نظيره ويلنغتون النيوزيلندي في مباراة خيالية.

ويعول فريق العين في مباراة اليوم على عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بالمباراة وحصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي من البطولة.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة حسين الشحات لاعب وسط المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف العين الإماراتي.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة الترجي والعين اليوم | بث مباشر مباراة الترجي والعين لايف Youtube اون لاين

مشاهدة بث مباشر مباراة العين والترجي

ويعد الشحات من العناصر الهامة والأساسية لفريق العين في الآونة الأخيرة ويعول عليه الجهاز الفني بشكل كبير بعد رحيل عموري.

ويسعى فريق العين لتسجيل الأهداف مبكرًا في مباراة اليوم حتى لا يضع نفسه في نفس الموقف الحرج خلال مباراة الفريق الماضية.